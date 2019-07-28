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Источник: переход Бэйла в «Цзянсу Сунин» сорвался

Источник: переход Бэйла в «Цзянсу Сунин» сорвался
Футбол / Испания 0

Вингер «Реала» Гарет Бэйл продолжит выступать за мадридцев. Переход 30-летнего валлийца в китайский клуб «Цзянсу Сунин» сорвался, сообщает журналист BBC Sport Дэвид Орнштейн на своей странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что стороны достигли принципиальной договорённости о трансфере. «Цзянсу Сунин» был готов подписать с Бэйлом трёхлетний контракт с зарплатой € 22 млн в год.

Гарет выступает за «Реал» с 2013 года. В минувшем сезоне вингер на клубном уровне забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.

«Цзянсу Сунин» занимает шестое место в турнирной таблице китайской Суперлиги. В 19 встречах команда Космина Олэрою набрала 26 очков (7 побед, 5 ничьих, 7 поражений).

Семья Бэйла будет жить в Уэльсе, если Гарет продолжит карьеру в Китае
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