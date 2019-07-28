Сиваков: у «Оренбурга» есть вопросы по судейству в матче с «Зенитом»

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков остался недоволен судейством в матче 3-го тура чемпионата России с «Зенитом».
«Игра тяжёлая была. Тяжело пропускать на первых секундах. Но «Оренбург» может винить только себя, потому что у нас были хорошие моменты, чтобы сравнять счёт.
В наши ворота поставили неоднозначный пенальти, а в ворота соперника, когда были спорные ситуации, арбитр решил не ставить. У нас есть вопросы.
Расстройство есть, неприятно проигрывать, несмотря на то что это «Зенит». У нас была первая домашняя игра. Мы были очень решительными, хотели набрать три очка, но нам не удалось этого сделать», — приводит слова Сивакова пресс-служба «Оренбурга».
«Зенит» набрал 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (0) — на предпоследнем, 15-м месте.
- 28 июля 2019
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