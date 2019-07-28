Байрамян: «Ростов» одержал закономерную победу в матче с «Арсеналом»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (3:2).
«Забили первый мяч, в первом тайме у нас было ещё 2-3 хороших момента, могли увеличивать счёт. После перерыва удалось забить быстрый матч, всё было под контролем, но, к сожалению, опять на те же грабли. Тренерский штаб предупреждал об определённых проблемах на стандартах. Потом опять вышли вперёд и закономерно выиграли. «Арсенал» играл 2-3 дня назад в Лиге Европы, многие футболисты, наверное, были уставшими. Мы сыграли так, как должны были, и закономерно выиграли.
Надо работать над реализацией, когда есть моменты – это уже хорошо. В каждой игре у многих наших нападающих есть моменты, просто их нужно реализовывать. Но мы сегодня 3 забили, в прошлых играх по 2 мяча, поэтому не так всё плохо.
В прошлом сезоне мало забивали и мало пропускали. А в этом наоборот, пропускаем, но и больше соперника реализовываем. Всё нормально, я думаю, никто не будет против, если в каждой игре будем пропускать 2 мяча, но забивать на один больше. Ну, кроме Сергея Песьякова», — приводит слова Байрамяна официальный сайт клуба.
- 28 июля 2019
-
22:43
-
22:31
-
22:28
-
22:10
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:51
-
21:49
-
21:44
-
21:43
-
21:35
-
21:34
-
21:31
-
21:30
-
21:28
-
21:26
-
21:22
-
21:19
-
21:13
-
21:09
-
21:07
-
21:02
-
20:54
-
20:49
-
20:28
-
20:28
-
20:14
-
20:14
-
20:08
-
20:03
-
19:55
-
19:50
-
19:40