Байрамян: «Ростов» одержал закономерную победу в матче с «Арсеналом»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (3:2).



«Забили первый мяч, в первом тайме у нас было ещё 2-3 хороших момента, могли увеличивать счёт. После перерыва удалось забить быстрый матч, всё было под контролем, но, к сожалению, опять на те же грабли. Тренерский штаб предупреждал об определённых проблемах на стандартах. Потом опять вышли вперёд и закономерно выиграли. «Арсенал» играл 2-3 дня назад в Лиге Европы, многие футболисты, наверное, были уставшими. Мы сыграли так, как должны были, и закономерно выиграли.



Надо работать над реализацией, когда есть моменты – это уже хорошо. В каждой игре у многих наших нападающих есть моменты, просто их нужно реализовывать. Но мы сегодня 3 забили, в прошлых играх по 2 мяча, поэтому не так всё плохо.



В прошлом сезоне мало забивали и мало пропускали. А в этом наоборот, пропускаем, но и больше соперника реализовываем. Всё нормально, я думаю, никто не будет против, если в каждой игре будем пропускать 2 мяча, но забивать на один больше. Ну, кроме Сергея Песьякова», — приводит слова Байрамяна официальный сайт клуба.

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