Черевченко: три игры и шесть пропущенных мячей — это уже никуда не годится

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:3).
«Ротация состава не связана с желанием поберечь игроков перед ответным матчем с „Нефтчи“. Мы отталкивались от медицинских показателей. Всё было по делу. Поберегли Кирилла Комбарова. Плюс у нас в атаке проблемы появляются, только один нападающий. Два человека выбыли, к сожалению, Кангва и Алекс. Но это наши проблемы.
Завтра на базе встретимся, будем разговаривать. Меня начинает напрягать, что три игры и шесть пропущенных мячей. Это уже никуда не годится. И это не только вина защитников, это вина всей команды. Ну и, конечно, тренерского штаба.
До матча с „Нефтчи“ есть время, будем над этим работать. А как сработаем, в четверг покажет игра. Понимание у каждого есть, и у игрока, и у тренера.
Могли сегодня в игру вернуться, забили при счёте 0:2, но пропустили очень легкий гол. Мы вообще сегодня три гола очень легко пропустили. У Ломовицкого была первая игра. Он вчера только приехал и уже играл. Так что ещё раз говорю, что у нас есть проблемы. Понятно, что проиграть две подряд игры дома — это плохо. Но не мы первые, не мы последние», — приводит слова Черевченко пресс-служба «Арсенала».
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