Стало известно, сколько «Спартак» готов заплатить за Тиля
«Спартак» ведёт переговоры и пока не достиг соглашения по переходу полузащитника «АЗ Алкмар» Гуса Тиля. Как сообщает 1limburg, красно-белые готовы заплатить за 21-летнего игрока сумму от € 10 до 15 млн.
Издание отмечает, что голландский клуб уже подыскал для Тиля замену в лице Марка Димерса из ситтардской «Фортуны». Ранее в СМИ сообщалось, что Тиль в ультимативной форме потребовал от своего клуба отпустить его в «Спартак». В московском клубе надеются, что уже на следующей неделе игрок присоединится к их команде.
Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.
Тиль потребовал в ультимативной форме отпустить его в «Спартак»
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