«Реал» представил резервную форму на сезон-2019/20

Мадридский «Реал» в своём «твиттере» опубликовал видеоролик, в котором представил резервный комплект игровой формы на предстоящий сезон.
Экипировка выполнена в бирюзовом цвете с синими и белыми полосками на воротнике и рукавах. Техническим спонсором «Королевского клуба» является немецкая фирма adidas.
Минувший сезон «Реал» завершил с одним выигранным трофеем — «сливочные» стали победителями клубного чемпионата мира. В чемпионате Испании «Королевский клуб» финишировал третьим. Отставание мадридской команды от чемпиона, коим стала «Барселона», составило 19 очков. Борьбу за победу в Лиге чемпионов «Реал» прекратил на стадии 1/8 финала, уступив «Аяксу» (2:1, 1:4). Из Кубка Испании «сливочные» вылетели в полуфинале от той же «Барселоны» (1:1, 0:3).
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