«Реал» рассматривает вариант с подписанием ещё одного игрока в атаку и хавбека
Мадридский «Реал» может снова выйти на трансферный рынок, сообщает AS.
По информации источника, в «Королевском клубе» болезненно восприняли результаты команды в межсезонных играх, поэтому в стане «сливочных» уже работают над тем, чтобы укрепить состав, если в ближайших играх подопечные Зинедина Зидана выступят неудачно. В частности, в «Реале» планируют подписать ещё одного игрока в атаку и полузащитника, если команда потерпит хотя бы одно поражение в матчах Кубка Audi, в котором также будут выступать «Тоттенхэм Хотспур», «Бавария» и «Фенербахче».
Напомним, в текущее трансферное окно «Реал» уже потратил на подписание пяти футболистов € 303 млн. Этот показатель стал рекордным для мадридского клуба.
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- 28 июля 2019
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