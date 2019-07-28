Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» рассматривает вариант с подписанием ещё одного игрока в атаку и хавбека

«Реал» рассматривает вариант с подписанием ещё одного игрока в атаку и хавбека
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» может снова выйти на трансферный рынок, сообщает AS.

По информации источника, в «Королевском клубе» болезненно восприняли результаты команды в межсезонных играх, поэтому в стане «сливочных» уже работают над тем, чтобы укрепить состав, если в ближайших играх подопечные Зинедина Зидана выступят неудачно. В частности, в «Реале» планируют подписать ещё одного игрока в атаку и полузащитника, если команда потерпит хотя бы одно поражение в матчах Кубка Audi, в котором также будут выступать «Тоттенхэм Хотспур», «Бавария» и «Фенербахче».

Напомним, в текущее трансферное окно «Реал» уже потратил на подписание пяти футболистов € 303 млн. Этот показатель стал рекордным для мадридского клуба.

Агент: Зидан не любит Бэйла. Между ними нет никаких отношений и никогда не было
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент