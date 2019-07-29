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Агент Левандовского о призе Ройса: не надо выигрывать, тогда у вас высокий шанс

Агент Левандовского о призе Ройса: не надо выигрывать, тогда у вас высокий шанс
Футбол / Германия 0

Майк Бартель, агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, прокомментировал признание лучшим игроком сезона-2018/19 форварда дортмундской «Боруссии» Марко Ройса.

«Футболист года! Вам не нужно ничего выигрывать, тогда у вас самые высокие шансы!» — написал Бартель на странице в «Твиттере».

Ройс был признан лучшим футболистом по итогам сезона-2018/19 по версии немецких спортивных журналистов. Форвард набрал 158 голосов из 540. Левандовски занял седьмое место в рейтинге, получив 21 голос. Ройс в прошлой кампании на клубном уровне забил 21 мяч и отдал 13 результативных передач в 36 матчах во всех турнирах. Польский нападающий принял участие в 33 матчах Бундеслиги, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.

Ройс — лучший футболист сезона-2018/19 по версии немецких спортивных журналистов
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