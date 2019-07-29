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«Спартак» обратился в генпрокуратуру из-за инцидента с фанатами в Ростове

«Спартак» обратился в генпрокуратуру из-за инцидента с фанатами в Ростове
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» обратился в генеральную прокуратуру из-за инцидента, который произошёл после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2). Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

22 июля «Спартак» направил официальное письмо за подписью генерального директора Томаса Цорна на имя генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки. Руководство клуба попросило провести прокурорскую проверку по факту действий росгвардейцев. Пресс-служба «Спартака» подтвердила «Чемпионату», что письмо было отправлено.

Напомним, что после окончания матча болельщиков «Спартака» на протяжении некоторого времени держали в закрытом подтрибунном помещении. Затем в него ворвались сотрудники ОМОНа, которые избили фанатов.

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