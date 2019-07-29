Победители «Большого фестиваля футбола» собрались в Академии «Зенита»

Сегодня, 29 июля, юные футболисты со всей страны приехали в футбольную школу «Зенита», где проведут двухнедельные сборы.
Летом 2019 года «Большой фестиваль футбола», организованный «Зенитом» и Газпромбанком, побывал в семи городах России — Владивостоке, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде. Организаторы привезли с собой более 30 футбольных аттракционов, лекции и мастер-классы, футбольные турниры, тренеров Академии и настоящий Кубок чемпионов страны. В каждом городе были отобраны шесть молодых футболистов, каждый из них отправится на тренировочные сборы в «Газпром»-Академию.
Помимо отборов в ходе самого фестиваля «Зенит» и Газпромбанк предоставили шанс попасть в одну из лучших футбольных школ страны жителям других городов. Для этого достаточно было выполнить задания тренера Академии и опубликовать видеоролик с упражнениями в одной из социальных сетей. Тренеры внимательно изучили все заявки и выбрали тройку лучших футболистов из Перми, Великого Новгорода и Нижнекамска.
Все 45 победителей будут тренироваться в Петербурге под руководством тренеров Академии, получат напутствие от игроков основного состава «Зенита», посетят матч с «Краснодаром» и побывают на экскурсии по «Газпром-Арене». Уже завтра, 30 июля, ребят ждёт мастер-класс от легенды российского футбола Андрея Аршавина.
- 29 июля 2019
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