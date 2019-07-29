Экс-игрок ЦСКА Страндберг забил 3 гола, получил травму и был заменён за 11 минут

В матче 17-го тура чемпионата Швеции «Хельсингборг» принимал «Эребру». Встреча прошла на стадионе «Олимпия» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.



Бывший нападающий ЦСКА Карлос Страндберг, ныне выступающий в составе «Эребру», отметился рядом результативных действий в этом матче. На 23-й минуте форвард реализовал пенальти, а спустя 5 минут был наказан за нарушение жёлтой карточкой. На 28-й минуте Страндберг записал на свой счёт второй гол гостей. Через 4 минуты экс-игрок «армейцев» отправил третий мяч в ворота «Хельсингборга». Вскоре после оформления хет-трика Страндберг получил травму и был заменён на 34-й минуте встречи.



«Эребру» набрал 20 очков и занимет 9-е место в турнирной таблице чемпионата Швеции. «Хельсингборг» (17) — на 12-м месте.