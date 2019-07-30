«Рома» увеличила предложение по Джеко до € 13 млн

«Интер» сделал новое предложение «Роме» по боснийскому нападающему Эдину Джеко, сообщает Football Italia.

По данным источника, римский клуб увеличил предложение до € 13 млн плюс € 2 млн в виде бонусов. Отмечается, что «Рома» отказывается отдавать боснийца за эту сумму и хочет получить за форварда € 20 млн.

33-летний Джеко выступает за «Рому» с 2015 года. В минувшем сезоне босниец принял участие в 33 матчах итальянского национального чемпионата, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Интер» предлагал «Роме» € 12 млн. Джеко согласен на переход. В трансфере боснийца лично заинтересован главный тренер миланского клуба Антонио Конте.