Джеко может остаться в «Роме»

Новый главный тренер римской «Ромы» Паулу Фонсека хочет, чтобы клуб сохранил боснийского нападающего Эдина Джеко, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, португальский специалист доволен работой форварда на предсезонном сборе. К тому же «Рома» не договорилась о переходе аргентинского нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, который не хочет менять клуб.

Ранее сообщалось, что купить Джеко хочет «Интер». Миланский клуб готов заплатить за него € 12 млн, но римляне настаивают на € 20 млн.

33-летний Джеко выступает за «Рому» с 2015 года. В минувшем сезоне босниец принял участие в 33 матчах итальянского национального чемпионата, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.