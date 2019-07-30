Источник: Пепе сегодня пройдёт медосмотр в «Арсенале»

Вингер французского «Лилля» Николя Пепе стал ещё ближе к переходу в лондонский «Арсенал». Сегодня днём 24-летний футболист сборной Кот-д'Ивуара пройдёт медицинский осмотр в английской команде, сообщает журналист L’Équipe Жоэль Доменигетти в своём «твиттере».



Ранее стало известно, что «Арсенал» заплатит «Лиллю» за Пепе £ 72 млн (около € 80 млн). Отмечается, что в борьбе за ивуарийского хавбека «Арсенал» обошёл «Наполи», сделавший менее выгодное предложение. Также сообщалось, что «Лилль» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне полузащитник «Лилля» забил 23 гола и отдал 12 результативных передач в 41 матче во всех турнирах. В списке бомбардиров Лиги 1 он занял второе место, уступив только Килиану Мбаппе (33 гола). Контракт форварда в «Лиллем» рассчитан до 30 июня 2022 года.