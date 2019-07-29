Эмери: Пепе — очень хороший игрок

Наставник лондонского «Арсенала» Унаи Эмери ответил на вопрос о возможном трансфере атакующего игрока «Лилля» Николя Пепе.
«Пепе — очень хороший игрок. Мы думаем только о тех переходах, которые могут усилить наш состав и дать нам больше вариантов», — приводит слова Эмери сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» предложил «Лиллю» около € 80 млн за 24-летнего ивуарийского футболиста.
В минувшем сезоне Пепе забил 23 гола и отдал 12 результативных передач в 41 матче за «Лилль» во всех турнирах. В списке бомбардиров Лиги 1 он занял второе место, уступив только нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе, сумевшему забить 33 гола в 29 играх высшего дивизиона французского чемпионата. Контракт форварда с «Лиллем» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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