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Эмери: Пепе — очень хороший игрок

Эмери: Пепе — очень хороший игрок
Футбол / Англия 0

Наставник лондонского «Арсенала» Унаи Эмери ответил на вопрос о возможном трансфере атакующего игрока «Лилля» Николя Пепе.

«Пепе — очень хороший игрок. Мы думаем только о тех переходах, которые могут усилить наш состав и дать нам больше вариантов», — приводит слова Эмери сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» предложил «Лиллю» около € 80 млн за 24-летнего ивуарийского футболиста.

В минувшем сезоне Пепе забил 23 гола и отдал 12 результативных передач в 41 матче за «Лилль» во всех турнирах. В списке бомбардиров Лиги 1 он занял второе место, уступив только нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе, сумевшему забить 33 гола в 29 играх высшего дивизиона французского чемпионата. Контракт форварда с «Лиллем» рассчитан до 30 июня 2022 года.

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