А. Егоров: момент с рукой после удара Фернандо — это пенальти в ворота «Тамбова»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова в матче 3-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Спартак» (2:0).

«Момент с рукой после удара Фернандо много обсуждался, мнение департамента – это фол и жёлтая карточка, то есть это пенальти и жёлтая карточка. Было явное движение руки к мячу, это пенальти. То, что не увеличивало площадь, – это не так. Что касается гола «Спартаку», то при подаче мяча в штрафной один из игроков был в офсайде. Это первая фаза. Вторая фаза – когда игрок коснулся мяча головой в штрафной, тогда офсайда уже не было, а ассистент этого касания не видел. После диалога главного арбитра и ассистента было принято решение засчитать гол, оно правильное. Мнение департамента – первым был на мяче игрок «Тамбова», был контакт, находился рядом ещё один защитник, и его рука касалась Зобнина, но это нормальный физический контакт, нужно было продолжить игру. Зобнину дали локтем в лицо? Включите, и мы посмотрим», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.