Шюррле должен подписать контракт со «Спартаком» 31 июля

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле с семьёй прилетел в Москву. Завтра, 31 июля, немецкий футболист должен подписать контракт со «Спартаком».



Ранее сообщалось, что московский клуб арендует хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить зарплату немцу, которая составляет около € 3 млн в год. Семья Шюррле не против того, чтобы переехать в Россию, поскольку супруга игрока Анна Шарыпова родом из Казахстана.



Сезон-2018/19 28-летний Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На его счету 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».

Шюррле – не тот футболист, который гарантированно усилит «Спартак» Красно-белые рискуют впустую потратить время и большие деньги на зарплату.