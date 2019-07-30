Шюррле – не тот футболист, который гарантированно усилит «Спартак»

Трансфер Шюррле в «Спартак» – фактически решённый вопрос. В ближайшие дни немецкий полузащитник должен официально стать красно-белым и присоединиться к команде. Все детали улажены: речь идёт об аренде с опцией необязательного выкупа за 8 млн евро, а зарплата футболисту составит порядка 3 млн за сезон.

Для нашего чемпионата приезд Шюррле – это, несомненно, удача и дополнительная реклама. Не так часто в Россию приезжает чемпион мира (с 57 матчами и 22 голами за сборную), чемпион Англии и обладатель Кубка Германии, на трансферы которого в своё время было суммарно затрачено почти 100 млн евро (8,5 – из «Майнца» в «Байер» в 2011-м, 22 – из «Байера» в «Челси» в 2013-м, 32 – из «Челси» в «Вольфсбург» в 2015-м, 30 – из «Вольфсбурга» в «Боруссию» в 2016-м). Причём Андре ещё никакой не ветеран. В это сложно поверить, но ему всего 28. Отличный футбольный возраст.



Однако если Премьер-Лиге со столь статусным новичком однозначно повезло, то по поводу удачливости «Спартака» возникают вопросы. Есть опасения, что Шюррле – не тот, кто нужен сегодняшней команде.

Плюсы

Но начнём с позитива, тем более в случае Шюррле его немало. У него хватает сильных сторон, которые ценились в лучших клубах мира и сборной Германии.



1) Универсальность. Немец способен закрыть три позиции в атаке, сыграть на обоих флангах и в центре нападения. Он фактически двуногий, левой владеет не сильно хуже, чем рабочей правой. В «Спартаке», скорее всего, его будут рассматривать слева – в центре нападения есть Понсе и Адриано, а справа обязательно нужно дать развиваться Бакаеву.



2) Открывания. Шюррле отлично открывается на любых позициях – как широко на фланге, так и на линии офсайда в центре нападения. А ещё – внутри штрафной при навесах и прострелах. Он не загоняет себя в рамки, любит свободу перемещений. И если получит её, гарантированно будет оказываться в самых опасных зонах.



3) Скоростные данные. Шюррле здорово бежит на дистанции, полезен при быстрых атаках.



4) Любовь к ударам с любой дистанции. В среднем немец бьёт по воротам около 2,5-3 раза за игру, и примерно такие цифры у него наблюдаются на протяжении всей карьеры – что в «Вольфсбурге» в относительно сильном для себя сезоне-2015/16 (9+4 по системе «гол+пас», что в двух последних в «Боруссии» и «Фулхэме», где его эффективность уже была куда ниже.

5) Участие в прессинге. Шюррле получил классное образование, тактически он силён и дисциплинирован. Кононову не нужно будет учить немца правильным движениям при первой фазе обороны и переживать, что тот вдруг начнёт банально терять концентрацию и выключаться.



6) Опыт и статус. Тут дополнительно объяснять ничего не нужно. Коленки в важный момент у Шюррле точно не задрожат.

Минусы

А теперь поворчим и нальём скепсиса – в истории с Шюррле и для этого есть немало поводов. Сразу оговоримся, что всё написанное – результат наблюдения и анализа матчей немца в последнем сезоне, а не былые воспоминания из славного 2014-го.



1) Регресс в последние годы. Если бы футболист был в порядке, он бы не рассматривал сейчас предложения из России – это надо чётко понимать. И вряд ли он бы вылетел год назад с треском из «Боруссии» в «Фулхэм», услышав вслед от болельщиков: «Какой же это был провальный трансфер!». В Англии Шюррле тоже показывал себя лишь эпизодически и свой былой уровень не вернул. С одной стороны, он забил шесть голов и стал вторым бомбардиром команды. С другой, «Фулхэм» покинул Премьер-лигу, а Андре потерял место в составе в конце сезона. Регресс отразился и на выступлениях за сборную – последний матч датируется мартом 2017 года.



2) Нестабильное здоровье. Во многом из-за многочисленных травм карьера Шюррле и пошла на спад. Очень трудным для него получился период в Дортмунде — в каждый из двух сезонов он получал тяжёлые травмы, выводившие из строя на 12 матчей. Возникали проблемы с мышцами, коленом, ахилловым сухожилием. Закрепиться в основе в таких условиях было невозможно. Хотя с ролью запасного Шюррле, когда был здоров, эпизодически справлялся неплохо. Что обнадёживает сейчас: в прошлом сезоне в Англии длительных травм Шюррле избежал.

3) Средние ассистентские навыки. Если кто-то вдруг ждёт, что Шюррле будет вести игру, не только забивать, но и раздавать налево и направо голевые передачи, то он сильно заблуждается. У Андре абсолютно заурядные способности в подыгрыше, он выполняет мало ключевых передач (ещё раз взгляните таблицу сверху, внимание на количество передач в штрафную, передач под удар и ожидаемых голевых передач xA). Шюррле легко может отдать классный проникающий пас при быстрой атаке и наличии пространства, но тонкие скрытые передачи при повышенной плотности ему уже несвойственны. По крайней мере, в большом количестве.

4) Быстрота принятия решений, подыгрыш в одно-два касания при повышенной плотности. Увиденное в матчах за «Фулхэм» разочаровало: чуть только Шюррле попадал под прессинг или просто в скопление футболистов, в большинстве эпизодов сразу запинался, суетился и терял мяч. Количество неверных решений зашкаливало. Учитывая, что в России ему, вероятно, придётся противостоять массивной низкой обороне, а Кононов хочет построить комбинационный футбол (здесь могла быть очередная смешная шутка), эффективность может оказаться ниже ожидаемого.



5) Отсутствие уникальных качеств и лидерской харизмы, невысокое влияние на игру и результат. Пусть Шюррле бывший игрок сборной Германии и автор «золотого» голевого паса на Гётце в финале чемпионата мира, но надеяться, что сейчас он приедет в Россию и начнёт стабильно решать судьбы матчей, немного наивно. В этом плане Шюррле слабее даже менее раскрученного, родного для спартаковских болельщиков Промеса. Он неплохой ролевик, но не более. Умение Шюррле выстрелить издали, кстати, тоже преувеличено. Специально залез посмотреть в статистику: за пять последних сезонов Андре забил лишь два гола с дальней дистанции (на картинке снизу – зелёные точки). А общее количество попыток можете оценить сами.

Резюме

С точки зрения резонанса вопросов по трансферу нет никаких. В актив себе «Спартак» может записать также тот факт, что в гонке за Шюррле он опередил «Локомотив». Плюс красно-белые не покупают сразу футболиста, а лишь арендуют – в случае чего в мае можно поблагодарить «Боруссию» и отказаться от услуг футболиста.



Однако, во-первых, красно-белым придётся нехило потратиться на зарплату. 3 млн евро – солидный оклад, который не совсем вписывается в новую стратегию клуба (сам Федун не раз говорил, что «Спартак» будет ужиматься). Во-вторых, команда попросту рискует потерять время – сейчас ей больше бы пригодился не игрок со славным прошлым, неоднозначным настоящим и таким же туманным будущим, а боец и мастер в расцвете сил, который гарантированно помог бы выйти на новый уровень в столь трудное и перестроечное время.



Но таких приглашать сложнее, чем сбитых лётчиков. Поэтому остаётся надеяться, что Шюррле окажется для «Спартака» условным Фарфаном, а не Хёведесом.

При подготовке материала использованы данные WyScout.