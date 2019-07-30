Чемпион Англии в составе «Лестера» Окадзаки стал игроком «Малаги»

«Малага» на официальном сайте объявила о заключении контракта с японским нападающим Синдзи Окадзаки. Соглашение 33-летнего футболиста с испанским клубом рассчитано на один сезон.



Окадзаки перешёл в «Малагу» на правах свободного агента. Японский нападающий защищал цвета «Лестера» с 2015 года. Вместе с командой Окадзаки стал чемпионом Англии по итогам сезона-2015/16. В мае текущего года японец объявил о решении покинуть «Лестер». Ранее он также выступал за «Штутгарт» и «Майнц».



«Малага» начнёт предстоящий сезон в Сегунде, которая является второй по силе лигой Испании. В минувшем сезоне «Лестер» занял 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити».

Окадзаки объявил о решении покинуть «Лестер» по окончании сезона