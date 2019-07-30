«Спартак» опубликовал ролик в честь покинувшего клуб Фернандо
Пресс-служба «Спартака» опубликовала ролик с лучшими моментами игры бразильского полузащитника Лукаса Фернандо, который покинул клуб и перешёл в китайский «Бэйцзин Гоань».
Московский клуб получит за футболиста € 15 млн. «Бэйцзин Гоань» арендовал игрока за € 5,4 млн с обязательством выкупа в январе за € 9,6 млн.
27-летний Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 года. Всего в составе красно-белых он принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 10 результативных передач. Со «Спартаком» хавбек становился чемпионом России и и обладателем Суперкубка страны. Ранее он также играл за «Гремио», донецкий «Шахтёр» и «Сампдорию». За сборную Бразилии провёл восемь матчей.
Рианчо: вокруг Фернандо строилась игра «Спартака», заменить его очень сложно
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