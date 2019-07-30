Рианчо: вокруг Фернандо строилась игра «Спартака», заменить его очень сложно
Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал уход полузащитника Лукаса Фернандо из московского клуба в «Бэйцзин Гоань».
«Фернандо — очень важный игрок в игровой структуре «Спартака». Его будет достаточно сложно заменить, но, надеюсь, скоро у «Спартака» это получится. Он был очень значим как человек, вокруг которого строилась игра. Это очень серьёзная потеря», — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.
Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 года. Ранее он также играл за «Гремио», донецкий «Шахтёр» и «Сампдорию». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.
Мостовой: «Спартак» потеряет с уходом Фернандо, но незаменимых нет
- 30 июля 2019
-
17:21
-
17:09
-
17:07
-
16:53
-
16:41
-
16:38
-
16:21
-
16:20
-
16:07
-
16:05
-
16:00
-
15:44
-
15:41
-
15:28
-
15:24
-
15:07
-
15:00
-
14:38
-
14:32
-
14:26
-
14:24
-
14:15
-
14:08
-
13:56
-
13:43
-
13:22
-
13:20
-
13:08
-
13:07
-
12:59
-
12:49
-
12:48
-
12:28
-
12:27
-
12:07
Партнерский контент