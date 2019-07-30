Рианчо: вокруг Фернандо строилась игра «Спартака», заменить его очень сложно

Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал уход полузащитника Лукаса Фернандо из московского клуба в «Бэйцзин Гоань».



«Фернандо — очень важный игрок в игровой структуре «Спартака». Его будет достаточно сложно заменить, но, надеюсь, скоро у «Спартака» это получится. Он был очень значим как человек, вокруг которого строилась игра. Это очень серьёзная потеря», — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.



Фернандо выступал за «Спартак» с 2016 года. Ранее он также играл за «Гремио», донецкий «Шахтёр» и «Сампдорию». В минувшем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.

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