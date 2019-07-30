ЦСКА объявил о переходе Чернова в «Крылья Советов»

Московский ЦСКА на официальном сайте объявил о переходе защитника Никиты Чернова в «Крылья Советов». Подробности трансфера не сообщаются.

«Мы благодарим 23-летнего защитника за годы, отданные красно-синим цветам, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Чернов является воспитанником ЦСКА, цвета которого защищает с 2014 года. В сезоне-2016/17 игрок на правах аренды выступал за «Балтику», а кампанию-2017/18 провёл в «Урале». В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний защитник провёл за «армейцев» 11 матчей, в которых получил 5 жёлтых карточек.

После трёх туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» — на 14-м месте.