Спортивный директор «АЗ Алкмар» подтвердил переговоры со «Спартаком» по Тилю
Спортивный директор «АЗ Алкмар» Матс Хюйбертс прокомментировал информацию об интересе московского «Спартака» к полузащитнику команды Гусу Тилю.
«Между клубами есть контакт, мы ведём переговоры. Но я не могу сказать ничего определённого. В данный момент новостей нет», — приводит слова Хюйбертса YouTube-канал «АЗ Алкмара».
Ранее сообщалось, что Тиль хочет перейти в «Спартак» и в ультимативной форме потребовал отпустить его в российский клуб. «Спартак» предложил за голландца более € 10 млн.
21-летний Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.
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