Спортивный директор «АЗ Алкмар» подтвердил переговоры со «Спартаком» по Тилю

Спортивный директор «АЗ Алкмар» Матс Хюйбертс прокомментировал информацию об интересе московского «Спартака» к полузащитнику команды Гусу Тилю.

«Между клубами есть контакт, мы ведём переговоры. Но я не могу сказать ничего определённого. В данный момент новостей нет», — приводит слова Хюйбертса YouTube-канал «АЗ Алкмара».

Ранее сообщалось, что Тиль хочет перейти в «Спартак» и в ультимативной форме потребовал отпустить его в российский клуб. «Спартак» предложил за голландца более € 10 млн.

21-летний Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.