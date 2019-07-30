«Милан» объявил о переходе Кутроне в «Вулверхэмптон»

«Милан» объявил на официальном сайте объявил о переходе нападающего Патрика Кутроне в «Вулверхэмптон». Детали сделки по трансферу 21-летнего футболиста в английский клуб не сообщаются.



«Клуб хотел бы выразить особую благодарность Патрику за его страсть и преданность делу в течение 12 лет работы с „Миланом“, — говорится в сообщении пресс-службы итальянского клуба.



Кутроне является воспитанником «Милана» и выступает за основную команду клуба с 2017 года. С 2018 года Патрик вызывается в национальную команду Италии. В минувшем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 34 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.

Форвард «Милана» Кутроне близок к переходу в «Вулверхэмптон»