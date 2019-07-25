Форвард «Милана» Кутроне близок к переходу в «Вулверхэмптон»

Нападающий «Милана» Патрик Кутроне может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



Как сообщает Sky Sports, следующим клубом 21-летнего футболиста с большой вероятностью станет «Вулверхэмптон». В настоящий момент стороны близки к согласованию трансфера. «Волки» предлагают за Кутроне € 18 млн плюс бонусы. Россонери хотят выручить за игрока более € 25 млн, однако проблемы с финансовым фэйр-плей могут заставить их снизить требования.



Кутроне является воспитанником «Милана» и выступает за основную команду клуба с 2017 года. С 2018 года Патрик вызывается в сборную Италии. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.

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