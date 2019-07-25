Форвард «Милана» Кутроне близок к переходу в «Вулверхэмптон»

Нападающий «Милана» Патрик Кутроне может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Как сообщает Sky Sports, следующим клубом 21-летнего футболиста с большой вероятностью станет «Вулверхэмптон». В настоящий момент стороны близки к согласованию трансфера. «Волки» предлагают за Кутроне € 18 млн плюс бонусы. Россонери хотят выручить за игрока более € 25 млн, однако проблемы с финансовым фэйр-плей могут заставить их снизить требования.
Кутроне является воспитанником «Милана» и выступает за основную команду клуба с 2017 года. С 2018 года Патрик вызывается в сборную Италии. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.
- 25 июля 2019
-
15:04
-
14:58
-
14:48
-
14:33
-
14:25
-
14:05
-
14:00
-
13:42
-
13:38
-
13:25
-
13:20
-
13:00
-
13:00
-
12:47
-
12:39
-
12:25
-
12:23
-
12:15
-
12:08
-
12:02
-
11:56
-
11:52
-
11:36
-
11:30
-
11:20
-
11:14
-
10:58
-
10:47
-
10:28
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:56
-
09:47
-
09:43