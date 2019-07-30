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«Арарат», «Судува», «Дюделанж» и «Слован» вышли в третий раунд отбора ЛЕ

«Арарат», «Судува», «Дюделанж» и «Слован» вышли в третий раунд отбора ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы гибралтарский «Линкольн» принимал клуб «Арарат-Армения». Встреча состоялась на стадионе «Виктория» и завершилась со счётом 2:1 в пользу армянской команды.

В компенсированное время первого тайма счёт открыл нигерийский нападающий «Арарата» Огана Луис. На 58-й минуте Луис оформил дубль в этой встрече. Форвард «Линкольна» Энтони Эрнандес отправил в ворота армянской команды единственный ответный мяч на 74-й минуте. В первом матче «Арарат» одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, «Арарат» вышел в следующую стадию турнира.

В других матчах 2-го квалификационного раунда «Судува» разгромила «Тре Пенне» со счётом 5:0, «Дюделанж» сыграл вничью со «Шкедией» (1:1) и вышел в следующую стадию Лиги Европы, а «Фероникели» проиграл братиславскому «Словану» (0:2).

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2019, вторник. 18:45 МСК
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
1 : 2
Арарат-Армения
Ереван, Армения
0:1 – Луис – 45+1, 0:2 – Луис – 58, 1:2 – Эрнандес – 74
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2019, вторник. 18:45 МСК
Судува
Мариямполе, Литва
5 : 0
Тре Пенне
Сан-Марино, Сан-Марино
1:0 – Тадич – 14, 2:0 – Керла – 18, 3:0 – Топчагич – 39, 4:0 – Топчагич – 55, 5:0 – Готал – 89
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2019, вторник. 18:55 МСК
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
1 : 1
Шкендия
Тетово, Северная Македония
1:0 – Делгаду – 78, 1:1 – Ибраими – 90+2
Удаления: нет – Муслиу, 84, Нафиу, 90+4, Ибраими, 90+5
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
30 июля 2019, вторник. 19:00 МСК
Фероникели
Глоговац, Косово
0 : 2
Слован Бр
Братислава, Словакия
0:1 – Вернон – 19, 0:2 – Хольман – 54
Удаления: Зека, 87 – нет
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