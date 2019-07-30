«Арарат», «Судува», «Дюделанж» и «Слован» вышли в третий раунд отбора ЛЕ

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы гибралтарский «Линкольн» принимал клуб «Арарат-Армения». Встреча состоялась на стадионе «Виктория» и завершилась со счётом 2:1 в пользу армянской команды.



В компенсированное время первого тайма счёт открыл нигерийский нападающий «Арарата» Огана Луис. На 58-й минуте Луис оформил дубль в этой встрече. Форвард «Линкольна» Энтони Эрнандес отправил в ворота армянской команды единственный ответный мяч на 74-й минуте. В первом матче «Арарат» одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, «Арарат» вышел в следующую стадию турнира.



В других матчах 2-го квалификационного раунда «Судува» разгромила «Тре Пенне» со счётом 5:0, «Дюделанж» сыграл вничью со «Шкедией» (1:1) и вышел в следующую стадию Лиги Европы, а «Фероникели» проиграл братиславскому «Словану» (0:2).