Экс-хавбек «Краснодара» Перейра перешёл в «Орландо Сити»
Американский клуб «Орландо Сити» объявил о переходе уругвайского полузащитника Маурисио Перейры.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался американцам бесплатно. Перейра подписал контракт с «Орландо Сити» до окончания сезона-2019/20.
Последним клубом 29-летнего Перейры был «Краснодар», за который он выступал с 2013 по 2019 год. В составе российского клуба уругваец принял участие в 201 матче во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей, а также 16 результативных передач. Ранее полузащитник выступал за «Насьональ» и «Ланус». Сыграл 12 матчей за молодёжную сборную Уругвая U20.
В нынешнем сезоне «Орландо Сити» после 23 туров занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата MLS.
М. Перейра назвал самый безумный матч в России
- 30 июля 2019
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