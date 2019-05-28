М. Перейра назвал самый безумный матч в России
Полузащитник Маурисио Перейра, который провёл последний матч за «Краснодар» и покидает клуб, рассказал, какой матч в его российской карьере можно называть самым безумным.
«С «Зенитом», конечно, вышло дико. Мне удалось сравнять счёт, но вы знаете о наших проблемах со стандартами у своих ворот: так мы пропустили много голов, от «Зенита» — дважды. Плюс мы понимали: шестиочковый отрыв слишком велик, и ничья нас не спасёт. Рвались в атаку, пытались вырвать победу, немного забыли об обороне — и пропустили.
Вспоминаю ещё наше последнее дерби с «Кубанью». За 20 минут до конца мы горели 0:2, но совершили камбэк. Сначала я отдал голевой пас на Вандерсона, а потом забили Мамаев и Смолов», — цитирует хавбека Sport24.
- 28 мая 2019
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