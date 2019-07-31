Нигматуллин: Шюррле называют «сбитым лётчиком», но Фарфан так приходил в «Локо»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе в «Спартак» полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

«Шюррле — квалифицированный игрок, игравший в серьёзных командах. Кто-то говорит, что он «сбитый лётчик», но Фарфана «Локомотив» брал в таком статусе, а он очень сильно помог в завоевании чемпионства.

Обновление в «Спартаке» напрашивалось, потому что футболисты не показывали стабильной игры. Польза команде была несоизмерима с их большими зарплатами. «Спартаку» нужны футболисты, которые с первого дня начнут играть, без раскачки. У Понсе, к сожалению, этого не получается.

«Спартак» — серьёзный клуб с серьёзными требованиями болельщиков и руководства. Любая неудача будет восприниматься в штыки. Призываю пока не делать выводов и посмотреть, как новички будут приживаться и проявлять себя. Учитывая класс их игры, они должны приносить пользу в борьбе за чемпионство», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.