«Бешикташ» намерен перехватить Шюррле у «Спартака»

«Бешикташ» намерен перехватить полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле у московского «Спартака», в стан которого игрок должен перейти сегодня, 31 июля. Об этом сообщает в своём «твиттере» Transfer Haberleri.
По информации источника, стамбульский клуб сделает «шмелям» своё последнее предложение по 28-летнему хавбеку.
Ранее сообщалось, что «Спартак» арендует Шюррле до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить зарплату немцу, которая составляет около € 3 млн в год. Семья футболиста не против того, чтобы переехать в Россию, поскольку супруга игрока Анна Шарыпова родом из Казахстана.
Сезон-2018/19 28-летний Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На его счету 6 результативных ударов. Контракт немца с «Боруссией» рассчитан до лета 2021 года. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».
- 31 июля 2019
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