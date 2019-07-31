Матчи ПФЛ могут быть отменены из-за пожаров в Сибири

Как стало известно «Чемпионату», матчи ПФЛ могут быть отменены из-за стихийного бедствия, которое охватило Сибирь.

В регламенте Лиги прописано, что матчи отменяются, если введён режим чрезвычайного положения (особый правовой режим, который вводится в стране или отдельных её районах для защиты от появившейся внутренней угрозы. Режим чрезвычайного положения предполагает ограничение прав и свобод граждан и юридических лиц, а также возложение на них дополнительных обязанностей).

В настоящий момент на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Республике Бурятия введён режим чрезвычайной ситуации (обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, а также ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери). Согласно регламенту ПФЛ, игры автоматически не отменяются в режиме чрезвычайной ситуации, однако делегат и арбитр матча могут принять решение об отмене встречи непосредственно перед началом, если посчитают условия для её проведения непригодными.

Пожары в Сибири и Забайкалье в 2019 году охватили рекордные по площади лесные угодья. По информации различных источников, в настоящее время стихией охвачено от 2 до 3 млн гектаров леса.

Турнир в зоне «Восток» ПФЛ стартует 3 августа матчем «Зенит» (Иркутск) – «Сахалин». 6 августа в Иркутске должен состояться матч «Зенит» – «Новосибирск».