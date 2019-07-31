Шюррле — первый чемпион мира, перешедший в «Спартак»

Московский «Спартак» усилился 28-летним полузащитником дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.
28-летний немец стал первым футболистом в истории красно-белых, которому к моменту трансфера в клуб удалось стать чемпионом мира. В Российской Премьер-Лиге таких переходов ранее было два: прошлым летом к «Локомотиву» присоединился защитник Бенедикт Хёведес, который, как и Шюррле, стал триумфатором мундиаля в 2014 году в составе сборной Германии, а в 2011 году «Анжи» пополнил бразилец Роберто Карлос, завоёвывавший золото мирового первенства в 2002 году.
Ранее «Чемпионат» первым сообщил о предстоящем переходе Шюррле в «Спартак». Красно-белые арендовали хавбека до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа, по предварительным данным, составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить немцу зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.
- 31 июля 2019
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