Камбэк «Баварии» и празднование «Тоттенхэма» — в видеообзоре финала Audi Cup

«Тоттенхэм Хотспур» победил «Баварию» в финальном матче предсезонного турнира Audi Cup. Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 2:2 (6:5 — по пенальти).
Счёт был открыт на 19-й минуте — отличился полузащитник «шпор» Эрик Ламела. Уже во втором тайме, на 59-й минуте, лондонцы удвоили преимущество благодаря точному удару хавбека Кристиана Эриксена. Спустя две минуты мюнхенцы сократили отставание усилиями нападающего Янна-Фите Арпа, а на 81-й минуте и вовсе сравняли счёт — забил полузащитник Альфонсо Дэвис. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Тоттенхэма».
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Третье место по итогам турнира занял мадридский «Реал», переигравший «Фенербахче» со счётом 5:3. Обзор этого матча можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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