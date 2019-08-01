«Барселона»: Малком не тренируется, сейчас он решает вопрос о своём будущем

«Барселона» в своём «твиттере» опубликовала отчёт с тренировки, которая состоялась утром сегодня, 1 августа.



По словам представителей пресс-службы сине-гранатовых, 22-летний полузащитник Малком не принял участия в занятиях, поскольку клуб дал ему разрешение на закрытие вопроса о своём будущем.

Ранее сообщалось, что следующим клубом Малкома должен стать «Зенит». По последней информации СМИ, сумма трансфера бразильца составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. С петербургским клубом футболист подпишет контракт сроком на пять лет, по условиям которого будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.



Малком является воспитанником «Коринтианса». Футболист перешёл в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.