Опубликовано новое видео нападения ОМОНа на фанатов «Спартака»

В Сети появилось новое видео нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков «Спартака», которое состоялось после игры 2-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Ростовом» (2:2). Матч состоялся 20 июля на «Ростов-Арене».

На видео — сотрудники ОМОНа врываются в толпу болельщиков, толкают их и бьют дубинками.

Напомним, столкновение между фанатами и сотрудниками ОМОНа произошло после финального свистка в матче «Ростов» — «Спартак». Вскоре после окончания встречи в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена», где проходила игра, началась давка, вызванная конфликтом между болельщиками гостевой команды и представителями правоохранительных органов. В ходе столкновения омоновцы наносили фанатам удары резиновыми дубинками.