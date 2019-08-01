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Опубликовано новое видео нападения ОМОНа на фанатов «Спартака»

Опубликовано новое видео нападения ОМОНа на фанатов «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

В Сети появилось новое видео нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков «Спартака», которое состоялось после игры 2-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Ростовом» (2:2). Матч состоялся 20 июля на «Ростов-Арене».

На видео — сотрудники ОМОНа врываются в толпу болельщиков, толкают их и бьют дубинками.

Напомним, столкновение между фанатами и сотрудниками ОМОНа произошло после финального свистка в матче «Ростов» — «Спартак». Вскоре после окончания встречи в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена», где проходила игра, началась давка, вызванная конфликтом между болельщиками гостевой команды и представителями правоохранительных органов. В ходе столкновения омоновцы наносили фанатам удары резиновыми дубинками.

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