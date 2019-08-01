Опубликовано новое видео нападения ОМОНа на фанатов «Спартака»
В Сети появилось новое видео нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков «Спартака», которое состоялось после игры 2-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Ростовом» (2:2). Матч состоялся 20 июля на «Ростов-Арене».
На видео — сотрудники ОМОНа врываются в толпу болельщиков, толкают их и бьют дубинками.
Напомним, столкновение между фанатами и сотрудниками ОМОНа произошло после финального свистка в матче «Ростов» — «Спартак». Вскоре после окончания встречи в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена», где проходила игра, началась давка, вызванная конфликтом между болельщиками гостевой команды и представителями правоохранительных органов. В ходе столкновения омоновцы наносили фанатам удары резиновыми дубинками.
РПЛ сделала заявление после инцидента с болельщиками «Спартака» в Ростове
- 1 августа 2019
-
21:20
-
21:11
-
20:52
-
20:46
-
20:30
-
20:19
-
20:05
-
20:05
-
19:46
-
19:18
-
19:12
-
18:58
-
18:56
-
18:45
-
18:38
-
18:37
-
18:29
-
18:14
-
18:12
-
18:03
-
17:43
-
17:34
-
17:21
-
17:14
-
17:00
-
16:48
-
16:42
-
16:23
-
16:20
-
16:05
-
15:52
-
15:43
-
15:33
-
15:27
-
15:01
Партнерский контент