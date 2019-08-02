Семак: надеемся, что у «Зенита» появится ещё один игрок уровня Лиги чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду, что трансфер вингера Малкома из «Барселоны» не станет последним для клуба из Санкт-Петербурга этим летом.
«Мы понимаем, что нам нужно сейчас и имеет долгосрочную стратегию. Взять игроков уровня того же Малкома достаточно сложно, но мы надеемся, что ещё один футболист уровня Лиги чемпионов у нас появится. Будет ли это иностранец? Российских игроков такого уровня найти сложно, и цены на них высокие. Наверное, это будет иностранец, но мы следим и за российскими игроками.
Мне нравится, что Малком действует на разных позициях. Не надо привязывать его только к правому флангу. Если вы заметили, в «Зените» многие играют не на своих позициях. На сегодняшний день у нас не очень много вариантов менять тактическую схему. Надеюсь, потом, после появления ещё пары игроков, таких вариантов будет больше.
Сыграет ли завтра Малком? Велика вероятность, что он попадёт в заявку. Надеюсь, он сможет принять участие в игре. Завтра решим, сколько он сможет сыграть с «Краснодаром», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 2 августа 2019
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