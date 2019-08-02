Семак: появление футболиста уровня Малкома в России — исключение из правил

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о переходе в клуб полузащитника «Барселоны» Малкома.



«Малком — футболист с хорошей скоростью, ударом и дриблингом, футболист из «Барселоны». В прошлом сезоне у него были предложения из других клубов, но «Барселона» всё-таки была более настойчива. Понимаем уровень конкуренции в «Барселоне» и его недостаточное игровое время. На данном этапе Малком принял решение перейти в наш клуб, чему мы очень рады, поскольку в нынешнее время, когда многие европейские клубы могут позволить платить хорошие деньги, появление футболиста такого уровня в России — скорее исключение из правил. Вдвойне приятно, что наша команда смогла подписать контракт с очень достойным футболистом», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».



Малком является воспитанником «Коринтианса». В «Барселону» 22-летний бразилец перешёл из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере. На счету вингера один забитый мяч и две результативные передачи.

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