Медведев — о трансфере Малкома за € 40 млн: «Зенит» соблюдает принцип фэйр-плей
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что клуб не нарушил правил финансового фэйр-плей, купив вингера Малкома у «Барселоны» за € 40 млн.
«Мы рады объявить, что несколько минут назад было подписано трансферное соглашение между «Барселоной» и «Зенитом», а также личный контракт Малкома.
Ситуация с фэйр-плей не помешает? Мы действуем не в строгом, а в строжайшем соблюдении принципа фэйр-плей. Более того, у нас есть ещё возможность сделать приобретения. Названная цифра в € 6,5 млн не соответствует истине, она завышена. Сумма трансфера действительно примерно € 40 млн. Команда точечно усиливается», — передаёт слова Медведва корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Малком выступал за «Барселону» с 2018 по 2019 год.
«Зенит» включил «Рому» в список клубов, за которые выступал Малком
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