Медведев — о трансфере Малкома за € 40 млн: «Зенит» соблюдает принцип фэйр-плей

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что клуб не нарушил правил финансового фэйр-плей, купив вингера Малкома у «Барселоны» за € 40 млн.

«Мы рады объявить, что несколько минут назад было подписано трансферное соглашение между «Барселоной» и «Зенитом», а также личный контракт Малкома.

Ситуация с фэйр-плей не помешает? Мы действуем не в строгом, а в строжайшем соблюдении принципа фэйр-плей. Более того, у нас есть ещё возможность сделать приобретения. Названная цифра в € 6,5 млн не соответствует истине, она завышена. Сумма трансфера действительно примерно € 40 млн. Команда точечно усиливается», — передаёт слова Медведва корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Малком выступал за «Барселону» с 2018 по 2019 год.