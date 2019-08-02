«Зенит» включил «Рому» в список клубов, за которые выступал Малком

«Зенит» в ролике в своём «твиттере» включил «Рому» в список клубов, за которые выступал новоиспечённый вингер команды Малком.

В видео указано, что 22-летний бразилец провёл в стане римлян два дня — 22 и 23 июля прошлого года.

Видео доступно в «твиттере» «Зенита».

Напомним, прошлым летом Малком был близок к переходу в «Рому» из «Бордо». Однако в последний момент игрока сумела перехватить «Барселона».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Малкома в стан сине-бело-голубых составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Утверждалось, что по условиям соглашения с петербургским клубом футболист будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.

Малком является воспитанником «Коринтианса». В «Барселону» бразилец перешёл из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере. На счету вингера один забитый мяч и две результативные передачи.