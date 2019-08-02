Академия «Чертаново» приглашает на детские футбольные сборы

С 12 по 18 августа и с 26 октября по 1 ноября 2019 года в московской футбольной академии «Чертаново» пройдут открытые спортивные сборы для юных футболистов 2007-2012 годов рождения.
В течение недели участники будут тренироваться в Москве под руководством штатных тренеров по методикам, которые помогли подготовить сегодняшних игроков юношеских сборных России и футболистов команд Российской Премьер-Лиги.
Основной акцент сделан на спортивную составляющую: помимо двух ежедневных полуторачасовых занятий на футбольном поле ребята будут заниматься акробатикой, сдавать тесты и посещать теоретические занятия. Найдётся время и для развлечений — подвижных и настольных игр, походов в кино и игровой центр, чемпионата по FIFA 19. В подарок участники получат комплекты официальной экипировки и сувениры, а по итогам занятий — рекомендации тренеров и сертификаты.
Принять участие в сборах могут все желающие вне зависимости от уровня подготовки. Для футболистов предусмотрено двухразовое питание, а для иногородних — проживание в интернате академии или в отеле.
Подробности участия доступны на официальном сайте футбольных сборов академии «Чертаново».
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