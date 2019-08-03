«Вердер» — «Эвертон»: болельщик в футболке немецкого клуба выбежал на поле
В товарищеском матче между бременским «Вердером» и ливерпульским «Эвертоном» произошёл забавный эпизод.
На поле выбежал болельщик в футболке немецкого клуба. Арбитр быстро вычислил «лишнего» игрока и остановил матч. Фанат пробежал через поле и отправился на трибуну. Матч «Вердер» — «Эвертон» завершился нулевой ничьей.
В минувшем сезоне «Эвертон» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиге. «Вердер» занял восьмое место в немецком национальном чемпионате.
В сезоне-2019/20 «Эвертон» стартует в чемпионате Англии гостевым матчем с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 10 августа и начнётся в 17:00 мск. «Вердер» начнёт сезон в Бундеслиге домашним матчем с «Фортуной» (17 августа).
- 3 августа 2019
-
20:36
-
20:32
-
20:26
-
20:12
-
20:09
-
20:03
-
20:01
-
19:54
-
19:50
-
19:43
-
19:41
-
19:29
-
19:27
-
19:08
-
19:04
-
19:02
-
18:55
-
18:53
-
18:42
-
18:33
-
18:23
-
18:08
-
17:51
-
17:49
-
17:37
-
17:23
-
17:20
-
17:13
-
17:01
-
16:44
-
16:42
-
16:29
-
16:19
-
16:00
-
15:56
Партнерский контент