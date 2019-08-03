«Вердер» — «Эвертон»: болельщик в футболке немецкого клуба выбежал на поле

В товарищеском матче между бременским «Вердером» и ливерпульским «Эвертоном» произошёл забавный эпизод.

На поле выбежал болельщик в футболке немецкого клуба. Арбитр быстро вычислил «лишнего» игрока и остановил матч. Фанат пробежал через поле и отправился на трибуну. Матч «Вердер» — «Эвертон» завершился нулевой ничьей.

В минувшем сезоне «Эвертон» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиге. «Вердер» занял восьмое место в немецком национальном чемпионате.

В сезоне-2019/20 «Эвертон» стартует в чемпионате Англии гостевым матчем с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 10 августа и начнётся в 17:00 мск. «Вердер» начнёт сезон в Бундеслиге домашним матчем с «Фортуной» (17 августа).