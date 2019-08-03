Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Судья Федотов: объятия Жиго — это пенальти и красная карточка

Судья Федотов: объятия Жиго — это пенальти и красная карточка
Футбол / РПЛ 0

Футбольный судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо». Дерби завершилось со счётом 0:0.

«Объятия Жиго — это задержка и 11-метровый удар. Мог ли игрок в белой форме следующим касанием пробить по воротам? Мог. Значит, это красная карточка. Не было попытки сыграть в мяч. Судья утомился, второе дерби подряд работает. Психологически очень сложно работать два таких матча подряд. Как будто у нас больше некому судить, кроме Безбородова», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, в первом тайме встречи «Спартак» остался в меньшинстве из-за удаления нападающего Эсекьеля Понсе. 22-летний аргентинец получил прямую красную карточку на 35-й минуте за удар вратаря «Динамо» Антона Шунина.

Понсе сошёл с ума. Но вдесятером «Спартак» сыграл даже лучше
Спасибо Шюррле, который классно вышел на замену.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент