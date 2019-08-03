Судья Федотов: объятия Жиго — это пенальти и красная карточка

Футбольный судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо». Дерби завершилось со счётом 0:0.
«Объятия Жиго — это задержка и 11-метровый удар. Мог ли игрок в белой форме следующим касанием пробить по воротам? Мог. Значит, это красная карточка. Не было попытки сыграть в мяч. Судья утомился, второе дерби подряд работает. Психологически очень сложно работать два таких матча подряд. Как будто у нас больше некому судить, кроме Безбородова», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, в первом тайме встречи «Спартак» остался в меньшинстве из-за удаления нападающего Эсекьеля Понсе. 22-летний аргентинец получил прямую красную карточку на 35-й минуте за удар вратаря «Динамо» Антона Шунина.
- 3 августа 2019
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