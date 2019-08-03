Джикия: «Спартак» ещё не вылетел, а фанаты уже с тревогой ждут игру с «Туном»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после домашнего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0) поделился мнением об изменениях в составе команды и дал комментарий о предстоящей игре с «Туном» в 3-м квалификационном раунде Лиге Европы.
«Рано или поздно у всех закончится время в «Спартаке». Да, ребята нас покинули, но к этому круговороту надо относиться спокойно и профессионально. После чемпионского сезона прошло больше двух лет. Нас осталось мало — можно посчитать на одной руке, но молодёжь наступает на пятки, а мы будем держаться этой пятёрки.
Болельщики с тревогой ждут игру с «Туном»? Мы ещё даже не вылетели, а уже тревоги какие-то. Спокойнее, всё будет хорошо», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
«Спартак» и «Тун» проведут первый матч в Швейцарии 8 августа. Ответная встреча состоится в России 15 августа.
- 3 августа 2019
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