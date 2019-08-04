Шишкин: тренируюсь с «Торпедо», Игнашевич серьёзно занялся делом — поблажек нет

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин сказал, что поддерживает форму в московском «Торпедо». 32-летний игрок не исключает, что продолжит карьеру в стане «автозаводцев».

«Сейчас тренируюсь с «Торпедо». Во-первых, удобно: московская команда плюс хороший тренировочный процесс. «Торпедо» входит в число команд, где могу продолжить игровую карьеру.

Тренироваться под руководством Игнашевича необычно, всё-таки играли с ним в сборной, но сейчас у него в жизни уже другой этап. Он серьезно занялся тренерским делом, поблажек команде не даёт. Мне его тренировочный процесс очень интересен. Да, он молодой тренер, но в будущем может добиться больших успехов.

Легко ли перестроиться на общение с ним как с главным тренером? Это разные этапы, понятно, что футболисты друг с другом общаются по-своему. Но субординация между игроком и тренером, несомненно, должна быть, несмотря на то что многие были и остаются друзьями или раньше были партнёрами», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.