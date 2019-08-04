Шишкин: тренируюсь с «Торпедо», Игнашевич серьёзно занялся делом — поблажек нет

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин сказал, что поддерживает форму в московском «Торпедо». 32-летний игрок не исключает, что продолжит карьеру в стане «автозаводцев».
«Сейчас тренируюсь с «Торпедо». Во-первых, удобно: московская команда плюс хороший тренировочный процесс. «Торпедо» входит в число команд, где могу продолжить игровую карьеру.
Тренироваться под руководством Игнашевича необычно, всё-таки играли с ним в сборной, но сейчас у него в жизни уже другой этап. Он серьезно занялся тренерским делом, поблажек команде не даёт. Мне его тренировочный процесс очень интересен. Да, он молодой тренер, но в будущем может добиться больших успехов.
Легко ли перестроиться на общение с ним как с главным тренером? Это разные этапы, понятно, что футболисты друг с другом общаются по-своему. Но субординация между игроком и тренером, несомненно, должна быть, несмотря на то что многие были и остаются друзьями или раньше были партнёрами», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 4 августа 2019
-
14:39
-
14:29
-
14:13
-
14:08
-
14:05
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:30
-
13:27
-
13:26
-
13:16
-
13:04
-
12:32
-
12:29
-
12:14
-
12:09
-
11:46
-
11:36
-
11:24
-
11:04
-
11:00
-
10:44
-
10:42
-
10:33
-
10:09
-
10:06
-
09:53
-
09:48
-
09:38
-
09:24
-
09:23
-
09:08
-
08:51
-
08:39