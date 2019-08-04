Сотруднику ОМОНа попали камнем в глаз в драке с фанатами «Зенита»

Сотрудник ОМОНа пострадал во время драки с фанатами «Зенита», которая произошла в Санкт-Петербурге возле стадиона «Газпром Арена», утверждает «Фонтанка». Инцидент произошёл во время матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).
«После окончания матча вне чаши стадиона со стороны болельщиков был кинут тяжёлый предмет в сотрудников ОМОН, обеспечивающих правопорядок на спортивном мероприятии. В результате чего один из бойцов ОМОН получил травму», — сообщает пресс-служба Росгвардии по городу и Ленобласти.
Конфликт начался из-за недостаточно большого места для курения. Фанаты принялись двигать ограждения. ОМОН оказался в окружении и пустил в ход дубинки.
«Зенит», правоохранительные органы и РПЛ ведут расследование произошедшего.
- 4 августа 2019
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