Аршавин сфотографировался с Зинченко, который выиграл Суперкубок Англии

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин побывал на матче за Суперкубок Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (1:1, пен — 4:5) и сфотографировался с украинским защитником «горожан» Александром Зинченко.

«С чемпионом чемпионов!» — написал Аршавин в своём «инстаграме», прикрепив совместное фото.

22-летний Зинченко является воспитанником донецкого «Шахтёра». В «Манчестер Сити» он перешёл летом 2016 года из «Уфы». Сумма трансфера составила € 2 млн. Всего в составе английского клуба украинец принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча и отдал пять результативных передач. Контракт футболиста с «Манчестер Сити» действителен до лета 2024 года.