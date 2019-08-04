Аршавин сфотографировался с Зинченко, который выиграл Суперкубок Англии
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин побывал на матче за Суперкубок Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (1:1, пен — 4:5) и сфотографировался с украинским защитником «горожан» Александром Зинченко.
«С чемпионом чемпионов!» — написал Аршавин в своём «инстаграме», прикрепив совместное фото.
22-летний Зинченко является воспитанником донецкого «Шахтёра». В «Манчестер Сити» он перешёл летом 2016 года из «Уфы». Сумма трансфера составила € 2 млн. Всего в составе английского клуба украинец принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча и отдал пять результативных передач. Контракт футболиста с «Манчестер Сити» действителен до лета 2024 года.
Дзюба: Аршавин не разбирается в футболе
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