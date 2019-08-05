У Алли рецедив травмы задней поверхности бедра, Почеттино обеспокоен

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии здоровья полузащитника Деле Алли, получившего травму задней поверхности бедра.



«Я не верю, что Деле вернётся в строй к началу сезона. Думаю, это та же травма, что и в последние несколько раз. Мы обеспокоены. Ему всё ещё только 23 года, и в последние годы он не раз испытывал проблемы с задней поверхностью бедра. Ему нужно больше обращать внимание на то, что происходит с его телом. Это несерьёзная травма, и мы надеемся, что через несколько недель он будет готов вернуться на поле», — цитирует Почеттино The Guardian.



В 1-м туре нового сезона английской Премьер-лиги «Тоттенхэму» предстоит встретиться с «Астон Виллой». Матч состоится 10 августа на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и начнётся в 19:30 мск.

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