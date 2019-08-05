«Порту» перед матчем с «Краснодаром» приобрёл полузащитника сборной Колумбии
«Порту» оформил переход полузащитника «Америки» Матеуса Урибе. Об этом сообщается на официальном сайте мексиканского клуба. Сумма трансфера составила около € 9 млн.
Колумбийский полузащитник выступал за «Америку» с 2017 года. За этот период он провёл 79 матчей, в которых забил 18 мячей. В составе сборной Колумбии Урибе сыграл 20 встреч (провёл 2 гола). Ранее состав «Порту» пополнил другой игрок «Америки» — вратарь Аугустин Марчесин.
Напомним, что «Порту» является соперником «Краснодара» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Первая игра состоится в Краснодаре 7 августа (начало — в 20:00 мск). Ответная встреча пройдёт 13 августа в Португалии (начало — в 20:00 по местному времени).
Стали известны точные даты матчей противостояния «Краснодара» и «Порту» в ЛЧ
- 5 августа 2019
-
11:58
-
11:49
-
11:47
-
11:31
-
11:09
-
11:01
-
10:49
-
10:39
-
10:32
-
10:31
-
10:06
-
10:00
-
09:59
-
09:45
-
09:37
-
09:28
-
09:26
-
09:25
-
09:12
-
09:01
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:24
-
08:00
-
07:30
-
07:21
-
06:38
-
05:59
-
05:44
-
04:36
-
03:24
-
02:45
-
02:15
-
01:50
Партнерский контент