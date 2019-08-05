«Порту» перед матчем с «Краснодаром» приобрёл полузащитника сборной Колумбии

«Порту» оформил переход полузащитника «Америки» Матеуса Урибе. Об этом сообщается на официальном сайте мексиканского клуба. Сумма трансфера составила около € 9 млн.

Колумбийский полузащитник выступал за «Америку» с 2017 года. За этот период он провёл 79 матчей, в которых забил 18 мячей. В составе сборной Колумбии Урибе сыграл 20 встреч (провёл 2 гола). Ранее состав «Порту» пополнил другой игрок «Америки» — вратарь Аугустин Марчесин.



Напомним, что «Порту» является соперником «Краснодара» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Первая игра состоится в Краснодаре 7 августа (начало — в 20:00 мск). Ответная встреча пройдёт 13 августа в Португалии (начало — в 20:00 по местному времени).