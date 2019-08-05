Миньоле перешёл из «Ливерпуля» в «Брюгге»

Бельгийский голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле перешёл в «Брюгге». 31-летний вратарь подписал с бельгийцами 5-летний контракт.

«Брюгге» — соперник киевского «Динамо» в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Напомним, Миньоле с 2006 по 2010 год выступал на родине за «Сент-Трюйден», а 17 июня 2010 года голкипер подписал 5-летний контракт с английским «Сандерлендом». Через 3 года Миньоле перешёл в «Ливерпуль», в составе которого провёл 6 лет и выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19. В прошедшем сезоне бельгиец не сыграл ни одного матча в АПЛ, но оставался важным членом коллектива, входя в совет игроков при немецком тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

В 2018 году Миньоле стал бронзовым призером чемпионата мира — 2018 в России.