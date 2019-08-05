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Коутиньо не хочет уходить в «Арсенал»

Коутиньо не хочет уходить в «Арсенал»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо выразил нежелание переходить в стан лондонского «Арсенала» на правах аренды. Как сообщает Mundo Deportivo, бразилец намерен остаться в каталонском клубе и доказывать свою состоятельность.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» хочет выручить с продажи Коутиньо около € 120 млн. Однако из-за отсутствия предложений по игроку сине-гранатовые снизили цену на € 20 млн. Позже стало известно, что каталонский клуб готов отпустить футболиста в аренду за € 25-30 млн.

В минувшем сезоне Коутиньо на клубном уровне забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 54 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Коутиньо может перейти в «Арсенал»
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